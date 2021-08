La cooperazione congiunta per la pace e la stabilità e i recenti sviluppi in Medio Oriente sono stati al centro dei colloqui fra il consigliere federale Ignazio Cassis e il ministro degli esteri dell’Oman, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, in visita in Ticino. Domani i due ministri parteciperanno insieme alla quarta edizione del Middle East Mediterranean Summer Summit, organizzato dall’Università della Svizzera italiana.

In aprile, un viaggio diplomatico di più tappe in Medio Oriente aveva portato il consigliere federale a visitare l’Oman, importante partner della Svizzera nella regione, in particolare per la promozione della pace e la stabilità. Durante i colloqui avuti oggi a Lugano, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha ribadito la volontà della Svizzera di sostenere il dialogo tra i vari paesi della regione. «Solo con il dialogo – ha spiegato il consigliere federale – è possibile alleviare le tensioni e aumentare la sicurezza in Medio Oriente».

Il consigliere federale Cassis e il ministro degli esteri omanita hanno poi discusso anche dei possibili sbocchi futuri per le imprese svizzere in Oman e hanno consolidato il dialogo già intrapreso in primavera sulla collaborazione nell’ambito della sanità e della formazione professionale per i giovani. Sono inoltre già previsti degli incontri a livello tecnico fra la delegazione svizzera e quella omanita durante l’Esposizione universale di Dubai, in programma da ottobre 2021 a marzo 2022.

Medio Oriente e Nord Africa in discussione anche all’USI

Domani i due ministri degli esteri parteciperanno insieme alla quarta edizione del Middle East Mediterranean Summer Summit, organizzato dall’Università della Svizzera italiana. Il consigliere federale prenderà parte a una tavola rotonda insieme a giovani provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), una delle aree prioritarie della politica estera svizzera. Creare prospettive future per le giovani generazioni è un punto centrale della Strategia MENA del Consiglio federale.

