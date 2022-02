In qualità di Stati neutrali, la Svizzera e l’Austria contano sulla de-escalation nella crisi ucraina, ha detto Cassis nel corso di un incontro con i media, aggiungendo che è però importante parlare con l’Ucraina e non dell’Ucraina. «Naturalmente forniremo i nostri buoni uffici», ha sottolineato Cassis.

Nehammer, dal canto suo, ha tenuto a ribadire che l’Austria, come la Svizzera, è neutrale. Tuttavia non si impegnerebbe a mediare da sola, ma attraverso l’Unione europea. Si è poi augurato che le tensioni non sfocino in un conflitto e che la violenza al confine deve essere impedita.