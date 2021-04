Il ministro degli esteri Ignazio Cassis prevede di recarsi a Bruxelles insieme al presidente della Confederazione Guy Parmelin per i colloqui conclusivi riguardanti l’accordo quadro tra Svizzera e UE. «Nessun altro consigliere federale conosce il dossier così bene come me», sostiene il ticinese in un’intervista pubblicata oggi dal settimanale «SonntagsBlick».

Non si può sapere quanto durerà questa fase, dice Cassis. Solo al termine di questa discussione sostanziale si deciderà chi andrà a Bruxelles. Un’ipotesi è quella che anche la ministra della giustizia Karin Keller-Sutter debba far parte della delegazione.

Il consigliere federale non si esprime su un possibile piano B in caso di fallimento dell’accordo. Come ha più volte detto «ogni negoziazione ha come possibile esito un successo o un mancato successo. Chi negozia duramente deve anche aspettarsi un fallimento». Un eventuale piano B potrà essere discusso solo dopo aver esaminato «ciò che l’UE è pronta a concedere».