Il consigliere federale Ignazio Cassis è partito questa mattina per una visita di lavoro di cinque giorni in Israele, Territori palestinesi ed Emirati arabi uniti (EAU).

Il Consiglio federale ha approvato lo scorso 14 ottobre per la prima volta una strategia per Medio Oriente e Nord Africa (MENA), che fa da quadro per le attività della Svizzera nella regione per il periodo 2021-2024.