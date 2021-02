Cassis in Mali: pace e stabilità prioritari per Svizzera

Durante la sua permanenza in Mali, il consigliere federale ha anche reso visita al contingente svizzero della MINUSMA (Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite in Mali), che rappresenta il più importante contributo della Svizzera in termini di effettivi militari e di polizia messi a disposizione dell’ONU.

Oltre a temi prettamente politici, Cassis si è recato a Sikasso per visitare vari progetti sostenuti dalla Svizzera in favore delle donne, dei giovani e degli sfollati. Il consigliere federale ha approfittato anche dell’occasione per ricordare Beatrix Stöckli, presa in ostaggio e poi uccisa dai suoi rapitori nel 2020. In sua memoria ha piantato un albero nei giardini dell’ufficio di cooperazione della Svizzera. Il capo del DFAE ha chiesto il sostegno delle autorità locali per fare luce sulle circostanze dell’omicidio della donna e per far rientrare in Svizzera la sua salma.