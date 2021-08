Lo sviluppo della cooperazione bilaterale è stato al centro dei colloqui politici che il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto con diversi membri del Governo thailandese, in occasione della sua visita nel paese. Oggi il ministro degli esteri elvetico ha consegnato ufficialmente alle autorità thailandesi gli aiuti umanitari che la Confederazione aveva spedito la scorsa settimana.

In occasione della cerimonia di consegna di un centinaio di respiratori e oltre 1 milione di test antigenici inviati da Berna, le autorità locali hanno ringraziato per l’aiuto offerto dalla Confederazione, indica in una nota odierna il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).