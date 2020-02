Giovedì prossimo - 13 febbraio - per la prima volta un consigliere federale si recherà in Bielorussia per una visita ufficiale di lavoro. Sarà Ignazio Cassis che si recherà a Minsk per l’inaugurazione dell’ambasciata svizzera. Durante la permanenza in Bielorussia, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) incontrerà anche il presidente Aleksandr Lukashenko e il ministro degli esteri Vladimir Makei.

Tra il 2010 e il 2019 la rappresentanza diplomatica della Svizzera in Bielorussia era costituita da un cosiddetto ufficio d’ambasciata. Per consentire alla Svizzera di approfondire la collaborazione con la Bielorussia e di rappresentare maggiormente i propri interessi, in particolare negli ambiti dei diritti umani e della promozione della pace, il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha deciso di convertire tale ufficio in ambasciata. Prima di partecipare all’evento inaugurale, il consigliere federale Cassis incontrerà il presidente Aleksandr Lukashenko e il ministro degli esteri Vladimir Makei. I colloqui verteranno sulle relazioni bilaterali, compresa la collaborazione in materia di diritti umani, e sulla situazione nella regione.

Da quando, nel 2016, la Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno revocato buona parte delle sanzioni contro la Bielorussia, le relazioni bilaterali tra questo Paese e il nostro si sono intensificate. Negli ultimi anni, per esempio, la Svizzera ha esteso il dialogo con la Bielorussia ai settori della politica, dell’economia, della sicurezza, della migrazione e dei diritti umani. Un tassello importante alla base di questa evoluzione è l’impegno bielorusso a favore della stabilità nella regione: Minsk si è resa disponibile come piattaforma per i negoziati del cosiddetto «Gruppo di contatto trilaterale», che si adopera per l’attuazione degli accordi di Minsk e per la risoluzione pacifica del conflitto che si protrae da sei anni nell’Ucraina orientale.

Le relazioni bilaterali tra Svizzera e Bielorussia vengono portate avanti anche a livello parlamentare. Dal 2017, infatti, esiste un gruppo di amicizia tra parlamentari svizzeri e bielorussi: una delegazione di questo gruppo – composta dal vicepresidente del Consiglio nazionale (CN) Andreas Aebi, copresidente del gruppo, dalla copresidente ed ex consigliera nazionale Margret Kiener-Nellen e dall’ex consigliere agli Stati Filippo Lombardi – accompagnerà il consigliere federale Cassis durante il viaggio.

La nuova ambasciata di Minsk fa parte delle 103 ambasciate della rete esterna svizzera. La mappa politica ed economica del mondo è in continuo cambiamento. Di conseguenza, il DFAE ottimizza costantemente la propria rete esterna sulla base delle esigenze e degli interessi della popolazione svizzera. L’inaugurazione dell’ambasciata di Svizzera a Minsk si inscrive nel tentativo del nostro Paese di attuare la propria politica estera dove può portare frutti. Poiché in questo caso l’ambasciata nasce dalla conversione del precedente ufficio d’ambasciata, la sua inaugurazione non comporta conseguenze finanziarie e a livello di personale.

