Impossibilitato ad essere presente di persona, il ministro francese Le Drian ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo svizzero. L’incontro «ha permesso di sottolineare l’efficacia della cooperazione transfrontaliera durante la crisi del coronavirus», si legge in una nota del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Quella di Ginevra è stata l’ultima tappa del cosiddetto «Tour delle frontiere» che la scorsa settimana aveva portato Cassis a Chiasso e a Kreuzlingen (TG). Il capo del DFAE aveva incontrato rappresentanti di Italia, Austria, Germania e Liechtenstein ed ha così potuto constatare in prima persona la ripresa della mobilità ai confini.

Cassis ha in particolare sottolineato come grazie al dialogo costante fra i due Paesi, la circolazione dei frontalieri - in particolare quelli attivi nel settore sanitario - è sempre stata garantita durante il periodo di crisi. L’azione comune ha inoltre permesso di coordinare le operazioni di rimpatrio di cittadini svizzeri e francesi bloccati all’estero.