Dopo l’incontro tra il consigliere federale Cassis e Di Maio , svoltosi al confine con l’Italia, oggi i colloqui di lavoro sono proseguiti nella zona di frontiera con la Germania, l’Austria e il Liechtenstein. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha sottolineato la «buona e pragmatica collaborazione» tra i quattro Paesi durante la crisi, in particolare per quanto riguarda il sostegno reciproco durante le operazioni di rimpatrio di viaggiatori e la gestione della circolazione di persone e merci alle frontiere.

La pandemia ha reso ancora più chiaro il valore delle regioni di confine e dei loro contatti economici e sociali: «La crisi ha dimostrato l’importanza delle frontiere aperte, non solo per l’economia, ma anche per le persone. La libera circolazione tra i Paesi è fondamentale», ha affermato il consigliere federale Cassis. Insieme ai suoi interlocutori, il capo del DFAE ha ribadito l’importanza delle misure igieniche e di protezione adottate per contrastare la pandemia e tuttora valide. Dal punto di vista economico, per la Svizzera le relazioni con le regioni di confine rivestono una grande importanza. Con un volume di scambi pari a 35 miliardi di franchi, il Baden-Württemberg è il settimo partner commerciale della Svizzera. Anche l’interscambio commerciale con le regioni austriache confinanti Tirolo e Vorarlberg è significativo e ammonta a sei miliardi di franchi.