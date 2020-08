Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis difende le sue dichiarazioni sulla Cina che hanno suscitato critiche da parte degli ambienti economici elvetici e delle autorità cinesi. Quelle affermazioni si limitano a riassumere cose già dette più volte. Non c’è nulla di nuovo e non si tratta di una svolta nella posizioni della Svizzera, ha sostenuto Cassis in un’intervista pubblicata oggi dai giornali CH-Media.