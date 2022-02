Inizialmente per questa mattina era in agenda una conferenza stampa del Governo sulla politica europea, ma l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha ribaltato completamente i piani dell’Esecutivo federale che si è riunito in una seduta straordinaria per fare il punto della situazione. Alle 15.30 è stato indetto un momento informativo con il Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’Ufficio federale dell’energia. Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis farà una breve dichiarazione prima di partecipare alla riunione d’emergenza dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

LA CONFERENZA STAMPA

Sanzioni svizzere seguono quelle europee

La Svizzera condanna «l’invasione» dell’Ucraina da parte della Russia esortando Mosca a mettere fine all’aggressione e a ritirare le sue truppe. «Oggi è una giornata triste come non ne vedevamo da tanto tempo – esordisce il presidente della Confederazione Ignazio Cassis –. Una giornata che non avremmo mai voluto vedere. Sul suolo europeo è iniziata un conflitto armato, una situazione che malgrado tutti gli sforzi diplomatici non siamo riusciti ad evitare. La crisi riguarda tutta l’Europa. Il Consiglio federale condanna l’intervento militare della Russia ed è molto preoccupato per la popolazione ucraina. Il conflitto è già costato la vita a molte persone. Con l’intervento la Russia ha violato in maniera flagrante gli accordi internazionali e violato l’integrità territoriale di uno Stato. Per questo motivo la Svizzera ha deciso di riprendere parte delle sanzioni annunciate dall’Europa, in particolare verranno inasprite quelle in ambito finanziario. L’ambasciata a Kiev verrà chiusa fino a nuovo avviso, ma sarà comunque disponibile telefonicamente».

«Neutralità non significa indifferenza»

Cassis ha anche sottolineato che «neutralità non significa indifferenza». La Confederazione ha quindi deciso di allinearsi all’Unione europea in relazione alla black list che include i membri della Duma che hanno votato a favore del riconoscimento delle repubbliche del Donbass da parte di Mosca. Nel mirino anche persone - ad esempio oligarchi - ed entità che hanno un ruolo nella minaccia all’integrità ucraina e che includono soggetti che sostengono finanziariamente o materialmente l’aggressione nei confronti di Kiev. La parola è poi passata agli esperti con il compito di rispondere alle domande dei giornalisti in sala. Il focus è ovviamente stato riservato alle sanzioni: Berna inasprirà le misure per evitare che la Confederazione serva ad aggirare le sanzioni europee annunciate dopo il riconoscimento delle regioni separatiste due giorni fa, ma non ne adotterà invece di proprie.

©CdT.ch - Riproduzione riservata