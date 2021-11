Cassis: per ora niente negoziazioni con Bruxelles

La Svizzera deve definire un’agenda comune con l’UE nel quadro dei nuovi dialoghi che ha lanciato con Bruxelles, afferma il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ignazio Cassis. «Le negoziazioni non sono all’ordine del giorno per il momento».

Si tratta di questioni altamente politiche e non di discussioni di natura tecnica, spiega il consigliere federale in un’intervista diffusa oggi sui giornali svizzero-tedeschi del gruppo Tamedia.

«Il Consiglio federale non ha mai avuto intenzione di riprendere i negoziati subito dopo il fallimento dell’accordo quadro di maggio», ha indicato il PLR ticinese, che precisa di averlo chiarito durante l’incontro con il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, il nuovo referente dell’UE per la Svizzera.

Berna non si lascerà mettere sotto pressione dall’Unione europea, ha affermato Cassis, mentre Sefcovic ha detto che si aspetta una tabella di marcia dalla Svizzera su come procedere al loro prossimo incontro, che avrà luogo a margine del Forum economico mondiale (WEF) di Davos in gennaio.