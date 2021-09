Un «intervento umanitario rapido». È quanto ha chiesto alla riunione ministeriale odierna organizzata dall’ONU a Ginevra, il consigliere federale Ignazio Cassis, affermando inoltre che nonostante le grandi sfide in Afghanistan, non bisogna «scoraggiarsi».

Il capo della diplomazia svizzera stima che «la conferenza odierna è un primo passo» e ha ringraziato il segretario generale dell’ONU António Guterres per la sua iniziativa. La Svizzera si era subito offerta per accogliere una riunione internazionale dopo l’arrivo dei talebani a Kabul.

Davanti alla quarantina di Stati presenti in sala o online, Cassis ha ricordato l’estensione di 33 milioni di franchi decisa la settimana scorsa dal Consiglio federale per aiutare gli afghani. Questa deve essere approvata dal Parlamento. Insieme al bilancio regolare per il 2022, l’aiuto svizzero alla regione raggiungerà 60 milioni nei prossimi sedici mesi.