Un ritorno rapido alla normalità è l’obiettivo primario del deconfinamento lanciato dal Consiglio federale, afferma il ministro Ignazio Cassis. Si tratta di non fare aumentare i casi di coronavirus, facendo in modo che l’economia non subisca ulteriori danni.

Il ticinese assicura che una certa normalità tornerà presto. «Sono sicuro che presto potremo tornare a spostarci liberamente come prima» della crisi legata al Covid-19. Anche se quanto successo lascerà delle tracce, ad esempio in ambito commerciale: «la crisi ha evidenziato l’enorme dipendenza a livello mondiale».

Il coronavirus, con tutti i suoi effetti negativi, ha però portato anche qualcosa di buono, come il rafforzamento dell’unione in seno al governo, ha detto ancora Cassis. «Ci tengo a sottolineare che in Consiglio federale siamo sempre stati in grado di metterci d’accordo, anche se non eravamo sempre dello stesso parere».