Dallo scorso 23 marzo, la Catena della Solidarietà ha raccolto quasi 40 milioni di franchi per le persone che in Svizzera soffrono a causa della crisi scaturita dalla pandemia. Finora sono stati utilizzati 23,3 milioni di franchi, ha annunciato oggi l’organizzazione.

I progetti riguardano tutti i cantoni e comprendono servizi come le consegne a domicilio, i trasporti, l’assistenza, l’aiuto domestico per anziani e disabili e il sostegno finanziario alle persone in situazioni di precarietà.

Le organizzazioni vengono anche in aiuto di persone che hanno subito una grossa perdita di reddito e in alcuni casi non hanno più abbastanza soldi per comprare cibo, sottolinea la Catena della Solidarietà.