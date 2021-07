La Catena della Solidarietà lancia un appello per aiutare le persone colpite dal maltempo e dalle inondazioni. In collaborazione con Caritas e la Croce Rossa, si prepara a rispondere alle richieste di aiuto, indica una nota odierna della fondazione.

Anche non sono ancora pervenute notifiche di danni causati dalle intemperie, l’organizzazione si sta preparando ad offrire sostegno alle persone colpite dal maltempo mediante il suo fondo permanente «Catastrofi naturali in Svizzera». A tale scopo, invita il pubblico a un gesto di solidarietà collegandosi al sito web www.catena-della-solidarieta.ch (»Disastro naturale»).

Il denaro racimolato sarà utilizzato per sopperire ai costi non coperti dalle compagnie d’assicurazione e per fornire assistenza provvisoria per un alloggio temporaneo, pasti ed eventuali spostamenti. Le famiglie gravemente toccate dalla situazione possono già inoltrare una richiesta di assistenza.