Stop alla ricerca fatta con esperimenti sugli animali e sugli esseri umani. Stop all’importazione e al commercio di nuovi farmaci sviluppati sperimentando su topi, conigli o cavie da laboratorio. Solo i medicinali che sono già in uso e per i quali la sperimentazione animale non è più necessaria devono essere ancora permessi. È quanto chiede l’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani», in votazione il 13 febbraio e respinta da Consiglio federale e Parlamento.

Per gli iniziativisti nessun animale o essere umano può fornire previsioni attendibili per un altro essere vivente. I ricercatori potrebbero raggiungere i risultati sperati anche con approcci che non comportano sofferenze. «La Svizzera ha già regole fra le più severe sugli esperimenti sugli...