Il Consiglio di Stato deve far pressioni affinché Berna revochi la decisione di escludere il Ticino dall’obbligatorietà generale del salario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale per i negozi annessi alle stazioni di servizio (CCL Shop). È quanto ha deciso il Gran Consiglio, approvando con 54 sì, 7 no e 9 astensioni il rapporto della Commissione economia e lavoro (relatore il PPD Claudio Isabella), favorevole a una mozione in tal senso di Raoul Ghisletta (PS). Come ricorderete, il 6 dicembre 2017 il Consiglio federale aveva conferito carattere di obbligatorietà generale al nuovo CCL, che si applica anche al Ticino ma non per quanto riguarda i minimi salariali. Il Governo cantonale aveva già scritto a Berna a inizio 2018. Ora dovrà fare di più. A fine anno scadrà il decreto che esclude il Ticino dai minimi salariali e a questo proposito il direttore del DFE Christian Vitta ha affermato che potrà essere l’occasione per discuterne. Inoltre, dovrà mediare con le associazioni di categoria per risolvere questa problematica.