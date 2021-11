Un dipendente del centro cantonale di vaccinazione di Sciaffusa è sospettato di aver venduto diverse centinaia di certificati di vaccinazione contro il coronavirus a persone non vaccinate. L’uomo, e diverse persone che lo hanno aiutato a trovare potenziali acquirenti, sono in carcere preventivo. Nei loro confronti sono stati aperti procedimenti per falsità in documenti plurima, ha reso noto oggi la Polizia cantonale. Il dipendente è stato arrestato in ottobre, mentre i suoi sospetti complici in novembre. Gli inquirenti li hanno scoperti dopo una segnalazione dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol) e dello stesso centro di vaccinazione.