Diverse centinaia di persone sono scese in piazza oggi pomeriggio a Lucerna per manifestare contro le misure statali anti-pandemia e in particolare contro l’estensione dell’obbligo del certificato Covid.

La dimostrazione - non autorizzata - è cominciata in vari punti della città e si è poi trasformata in corteo, causando temporanei disagi al traffico motorizzato. Non sono stati segnalati disordini.