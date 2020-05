Cento milioni in più per la formazione degli infermieri

L’attuale crisi generata dalla pandemia di coronavirus ha lasciato il segno: per gli infermieri in formazione, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati (CSSS-S) ha deciso, anche se per il rotto della cuffia, di concedere un sussidio per la sussistenza pari a 100 milioni di franchi da inserire nel controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti».

Tale decisione sconfessa una prima valutazione negativa su questo aspetto da parte della commissione, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari. Ad ogni modo, questo cambiamento è stato approvato solo grazie al voto preponderante del presidente della CSSS-S, Paul rechsteiner (PS/SG).

Concretamente, la Confederazione sarebbe chiamata a sostenere i Cantoni nella formazione degli studenti in cure infermieristiche con ulteriori 100 milioni di franchi, e ciò alla luce dell’importanza di questa categoria di lavoratori emersa durante l’emergenza Covid-19.

In totale, per favorire la campagna di formazione nell’ambito delle cure infermieristiche dovrebbero essere messi a disposizione circa 400 milioni su otto anni per favorire un incremento del personale diplomato in Svizzera.

Come il Consiglio nazionale, che ha approvato il controprogetto lo scorso dicembre, la CSSS-S intende rafforzare le competenze degli infermieri. Questa categoria professionale dovrebbe poter fornire determinate prestazioni anche senza prescrizione medica e fatturarle direttamente alla cassa malati. Essi devono poter inoltre delegare a personale meno qualificato le cure più semplici.

Queste competenze più ampie devono essere accordate soltanto agli infermieri, alle organizzazioni Spitex e alle case di cura che hanno previamente concluso una convenzione con gli assicuratori malattia (7 voti a 6).

L’oggetto, approvato in votazione finale con 10 voti e 3 astensioni, è pronto per essere esaminato dal Consiglio degli Stati durante la sessione estiva.

Il Consiglio nazionale, pur bocciando l’iniziativa, si era espresso il 17 dicembre scorso per una rivalorizzazione delle professioni del settore sanitario allo scopo di lottare contro la carenza di personale e per far fronte all’invecchiamento della popolazione. Il controprogetto mira a rendere più attrattiva la formazione di infermiere: oggi viene formato solo il 43% del personale necessario, aveva sottolineato in aula il consigliere nazionale Bruno Storni (PS/TI).

In futuro, i Cantoni dovrebbero essere chiamati a definire il numero di posti di formazione che gli ospedali, le case di cura e le organizzazioni Spitex sono tenuti a mettere a disposizione. Quale contropartita, la Confederazione dovrebbe mettere a disposizione 469 milioni per un periodo di otto anni. Questi fondi verrebbero impiegati per rafforzare la filiera formativa e per sostenere gli studenti.

PLR e UDC avrebbero voluto sopprimere quest’ultimo sussidio, o limitarlo a chi ha obblighi di assistenza e mantenimento nei confronti di familiari. Il plenum aveva anche bocciato la proposta di concedere almeno parte degli aiuti agli studenti sotto forma di prestiti. La maggioranza aveva argomentato che erano necessari interventi forti da parte della Confederazione se si voleva raggiungere l’obiettivo di 27’000 infermieri supplementari entro il 2025.

Al voto d’insieme, il controprogetto è poi stato adottato con 124 voti a 68. L’opposizione è venuta dall’UDC, secondo cui prima di investire nuove risorse occorre meglio utilizzare quelle già disponibili.

