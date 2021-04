La Federazione svizzera dei centri fitness e di salute (FSCFS) ha avviato un’azione di responsabilità dello Stato contro la Confederazione. A causa delle restrizioni in vigore per contenere il coronavirus, essi sono infatti costretti a rimanere chiusi, un provvedimento che porta a grandi perdite di fatturato e che ritengono «sproporzionato».

Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, il DFF ha confermato di aver ricevuto qualche richiesta di rimborso a carico dello Stato. Il dipartimento non ha però voluto entrare nei dettagli ed esprimersi più approfonditamente sull’argomento, a causa dei procedimenti in corso.

Saxer, raggiunto da Keystone-ATS, ha spiegato che un’azione di responsabilità dello Stato è l’unico modo per cercare di far valere i propri diritti in materia di compensazione dei danni. Secondo l’esperto, il Consiglio federale ha esercitato i suoi poteri discrezionali «in modo chiaramente non obiettivo e illegale». La valutazione dell’esecutivo è stata frettolosa, sbagliata e non ha tenuto contro delle evidenze scientifiche.