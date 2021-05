In Italia da domani cadrà l’obbligo di quarantena per chi arriva dai Paesi UE e dalla Svizzera. Intanto la Grecia si prepara a «levare l’ancora», dando il via alla stagione turistica. E da Berna, il Consiglio federale ha annunciato che da fine maggio le persone vaccinate potrebbero non dover più sottostare all’obbligo di isolamento. Insomma, con l’estate alle porte c’è ovunque grande fermento e, in attesa del «green pass» europeo, ogni Stato si sta muovendo per attrarre viaggiatori.

Chi ci guadagna

L’annuncio di mercoledì del Consiglio federale - anche se devono ancora essere stabiliti la durata della deroga e i vaccini cui si applica - ha in effetti suscitato l’euforia dei cantoni a vocazione turistica. Di una strategia «molto importante e interessante» ha parlato il direttore del Dipartimento...