(Aggiornato alle 16.37) Sono stati risolti i problemi tecnici che hanno impedito stamane alla Confederazione di rilasciare certificati COVID per le persone giudicate guarite sulla base di un test antigenico rapido. Lo ha comunicato oggi pomeriggio l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT).

I nuovi certificati devono essere emessi a partire da oggi, ma un contrattempo tecnico ha impedito per qualche ora che ciò avvenisse come previsto. La Confederazione ha deciso di introdurli come soluzione temporanea dal momento che i test PCR scarseggiano a causa della forte domanda imputabile all’ondata della variante Omicron.