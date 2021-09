Dal 2 ottobre tutti coloro che entreranno a Palazzo federale dovranno presentare un certificato Covid valido, così come previsto anche per ristoranti, palestre o cinema. Una eccezione è prevista per i parlamentari. Dopo ieri gli Stati, oggi anche il Nazionale - con 143 voti contro 35 e 6 astenuti - ha approvato la clausola d’urgenza alla modifica della Legge sull’Assemblea parlamentare che potrà così entrare in vigore già sabato.