Il Consiglio federale ha deciso, nella seduta odierna, l’introduzione di un «certificato COVID svizzero». Anche le persone con un test anticorpale positivo attuale (test sierologico) potranno ricevere un certificato svizzero, valido per 90 giorni e solo in Svizzera, si legge nel comunicato. Nel nostro Paese, inoltre, la durata di validità del certificato COVID per le persone guarite potrà essere prorogata a 12 mesi. L’Esecutivo ha anche comunicato che la vaccinazione di richiamo sarà gratuita e che la Confederazione assumerà i costi del test per chi ha ricevuto la prima dose del vaccino anche dopo la fine di novembre, ma solo entro le sei settimane successive alla prima vaccinazione.

La modifica entrerà in vigore il 16 novembre e, per il momento, avrà effetto solo in Svizzera e per il rientro nel nostro Paese. A livello europeo la durata di validità resta fissata, salvo poche eccezioni, a 180 giorni.

Il Consiglio federale vuole in questo modo semplificare l’accesso al certificato in Svizzera, in particolare per le persone guarite. Attualmente le persone in grado di attestare la guarigione con un test PCR ricevono un certificato COVID valido per sei mesi. Ma stando ai dati scientifici attuali, le persone già infettate dal virus SARS-CoV-2 risultano abbastanza protette dalle forme gravi della malattia e dalle ospedalizzazioni. La durata di validità dei certificati di guarigione può quindi essere prorogata a 12 mesi. Per le persone guarite resta la raccomandazione di farsi somministrare una dose di vaccino a partire da quattro settimane dopo l’infezione. In questo caso viene emesso un certificato di vaccinazione valido per 12 mesi.

Certificato per le persone guarite con test anticorpale

Dal 16 novembre potranno essere emessi certificati COVID anche per le persone in grado di attestare di essere guarite e di disporre di abbastanza anticorpi con un test anticorpale (test sierologico) positivo recente. Sono accettati i test anticorpali che corrispondono agli standard dell’OMS, certificati con la marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato da Swissmedic. Il test è a pagamento.

La durata di validità del certificato è limitata a 90 giorni. Allo scadere di questi 90 giorni la persona interessata può sottoporsi nuovamente a un test anticorpale. Se il risultato è ancora positivo, può essere emesso un nuovo certificato. I certificati per i test anticorpali sono validi solo in Svizzera. Attualmente non sono riconosciuti dalla maggior parte dei Paesi dellʼUnione europea.

Certificato per le persone che non possono farsi vaccinare né testare

Già oggi le persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici ricevono un certificato medico per accedere alle strutture e alle manifestazioni per le quali vige l’obbligo del certificato COVID. A partire da metà dicembre riceveranno, su richiesta, un certificato COVID valido per 365 giorni. Il numero di persone non vaccinabili e non testabili è basso, specifica l’autorità.

Certificato di 30 giorni per i turisti

Attualmente, i turisti vaccinati all’estero con un vaccino omologato da Swissmedic o autorizzato dall’EMA ricevono un certificato COVID valido in Svizzera e nell’Unione europea. A partire dalla fine di novembre, i turisti vaccinati con un vaccino autorizzato solo dall’OMS (attualmente Sinovac e Sinopharm) avranno accesso a un certificato svizzero. La durata di validità è limitata a 30 giorni. Il certificato è valido solo in Svizzera.

Assunzione dei costi del test a tempo indeterminato per chi ha ricevuto la prima dose

Dall’11 ottobre la Confederazione finanzia i test (test antigenici rapidi e test PCR salivari aggregati) per le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, ma non dispongono ancora di un certificato COVID. Il Consiglio federale ha deciso di continuare a finanziare i test per queste persone, ma solo se la seconda vaccinazione è effettuata entro sei settimane dalla prima. Se tuttavia una persona rinvierà ulteriormente la seconda vaccinazione, dovrà assumersi personalmente i costi del test. Inizialmente, l’assunzione dei costi era prevista fino alla fine di novembre. In tal modo il Consiglio federale accoglie una richiesta avanzata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale.

Garantita la qualità dei test

Per i test la qualità del campione è determinante per ottenere un risultato affidabile. Dato che la qualità dei campioni dei tamponi nasali è insufficiente, questi test non consentiranno più di ottenere un certificato COVID. Restano ammessi solo i test antigenici rapidi con un tampone nasofaringeo. In questo modo l’affidabilità dei risultati aumenterà, riducendo il rischio che persone infettate ricevano un certificato con un risultato falso negativo.

Adeguamento delle tariffe per i test rapidi

Il Consiglio federale ha inoltre adeguato l’assunzione dei costi da parte della Confederazione per i test antigenici rapidi, riducendo l’importo massimo dagli attuali 47 a 36 franchi. Alla Confederazione potrà essere richiesto al massimo l’importo fatturato alle persone che pagano di tasca propria. I test antigenici rapidi non potranno quindi costare di più dei nuovi test PCR salivari aggregati per singole persone, di migliore qualità.

Vaccinazione di richiamo gratuita

Il Consiglio federale ha infine approvato modifiche all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) e all’ordinanza sulle epidemie (OEp). I costi della vaccinazione di richiamo anti-COVID-19, se sarà effettuata conformemente alla raccomandazione di vaccinazione, potranno così essere assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), come già previsto per la prima e la seconda dose del vaccino.

