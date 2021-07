La Segreteria di Stato dell’economia (Seco) si impegnerà anche nei prossimi anni per una produzione sostenibile di cacao. Lo ha reso noto la stessa Seco in occasione della visita di lavoro della ministra dell’ambiente Simonetta Sommaruga nel Ghana.

La Svizzera continuerà il suo impegno finanziario che per il periodo dal 2018 al 2022 ammonta a 8 milioni di franchi, è stato sottolineato nel Ghana. Per il futuro del progetto si sta trattando con partner. Assieme a Nestlé è stato anche lanciato un programma pilota, per ridurre il lavoro minorile e per garantire che i produttori di cacao sostenibile guadagnino di più.