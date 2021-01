Non tutto è filato liscio a Ginevra nell’organizzazione della somministrazione dei vaccini. Quasi 2.000 persone, catalogabili come vulnerabili e dunque appartenenti al secondo gruppo prioritario, hanno infatti già ottenuto un appuntamento per ricevere una dose, «scavalcando» gli over 75, a cui spetta la precedenza.

I 2000 ginevrini inseriti prematuramente nel calendario delle vaccinazioni manterranno comunque la data fissata, ha precisato a Keystone-ATS il portavoce del dipartimento cantonale della sanità Laurent Paoliello, confermando un’indiscrezione della «Tribune de Genève». La causa del disguido è una modifica operata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che non è stata notificata alle autorità cantonali.

L’inghippo è dovuto al fatto che a Ginevra la priorità assoluta è data agli anziani dai 75 anni in su, mentre altri Cantoni svizzero-tedeschi procedono diversamente. In poche parole, il sistema informatico è stato adattato ai criteri di questi ultimi, senza che in riva al Lemano nessuno ne venisse informato, ha spiegato l’addetto stampa.

Il Cantone, dopo aver pensato inizialmente a un test pilota, ha fatto presente all’UFSP la propria stizza per quanto accaduto. Al momento, si attendono le forniture e la programmazione degli appuntamenti è stata sospesa.

Da domani, tre centri per la vaccinazione saranno chiusi temporaneamente. In totale, 8745 over 75 si sono già iscritti per farsi inoculare una dose del siero anti-coronavirus.

©CdT.ch - Riproduzione riservata