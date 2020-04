Le strutture di accoglienza extrascolastiche per bambini hanno dimostrato di essere di vitale importanza durante la crisi del coronavirus e dovranno in futuro essere rafforzate. Un’ampia coalizione di 37 gruppi d’interesse e organizzazioni politiche chiede a Confederazione e Cantoni di intervenire in questo senso.

La custodia dei bambini ha un’importanza maggiore nella situazione attuale. Visto che i nonni non possono accudirli, questo compito non dovrebbe essere lasciato ai genitori, e soprattutto alle madri, costringendoli ad abbandonare o a ridurre il loro lavoro retribuito, hanno detto gli oratori durante una conferenza stampa online.

Sarebbe un passo indietro in termini di uguaglianza, ma risulterebbe dannoso anche per l’economia e la società nel suo complesso. «La difficoltà per le donne di conciliare lavoro e famiglia è stata accentuata da questa crisi», ha detto Claudine Esseiva, presidente di Business and Professional Women.

Insegnanti, educatori, alunni, genitori, Cantoni e comuni si stanno impegnando per gestire al meglio la situazione attraverso il lavoro a domicilio, la formazione a distanza e la riorganizzazione dell’accoglienza a piccoli gruppi di bambini. È però necessaria un’azione coordinata a livello svizzero per evitare che alla pandemia faccia seguito una crisi degli asili nido e dei centri di accoglienza per l’infanzia, ha detto la consigliera nazionale Katharina Prelicz-Huber (Verdi/ZH), presidente del Sindacato dei servizi pubblici (VPOD-SSP) e membro del Comitato dell’Unione sindacale svizzera (USS). La deputata ha annunciato che presenterà tra breve un’iniziativa parlamentare affinché la custodia dei bambini diventi parte del servizio pubblico e venga pagata tramite le imposte, come la scuola dell’obbligo.

Per Philippe Gnaegi, direttore di Pro Familia, il ritorno dell’investimento sarebbe enorme. Queste strutture rendono più di quanto costano, soprattutto in termini di forza lavoro che permettono di liberare, ha detto.

Il Consiglio federale ha riconosciuto l’importanza del settore mantenendolo operativo malgrado le misure restrittive, non ha però regolamentato il funzionamento e il finanziamento delle strutture in questa situazione eccezionale. Ogni Cantone ha quindi adottato regole proprie, creando confusione, afferma la coalizione. Alcuni genitori che accudiscono i figli a casa sono comunque obbligati a pagare le spese per la custodia dei bambini e se gli asili sono aperti non è chiaro se abbiano diritto all’indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus.

Le strutture, dal canto loro, non sanno per quanto tempo potranno permettersi di operare in piccoli gruppi e pagare gli stipendi ai loro dipendenti. L’apertura di diverse attività economiche da ieri complica ulteriormente la situazione, poiché molti genitori devono di nuovo presentarsi sul posto di lavoro.

«L’assistenza all’infanzia deve quindi essere al centro di qualsiasi strategia di uscita dalla crisi», sostengono le organizzazioni. Il lavoro remunerato e la custodia dei figli devono tornare ad essere disgiunti e questo richiede non solo il mantenimento delle strutture attuali, ma il loro potenziamento. La coalizione chiede quindi a Confederazione e Cantoni di elaborare rapidamente un piano d’azione per l’accoglienza extrascolastica, redatto in collaborazione con organizzazioni specializzate e parti sociali.

