Il 41% della popolazione locale ha fiducia nel sistema politico, mentre fra gli immigrati la percentuale sale al 53%. La stessa differenza si riscontra per il sistema giudiziario: il 50% degli svizzeri vi fa affidamento contro il 60% delle persone originarie di altri paesi. Per quanto riguarda la polizia il divario è meno marcato: 65% fra i nativi, 70% fra gli immigrati.

Chi ha un passato migratorio vive in condizioni finanziarie e materiali più sfavorevoli perché ha oltre il triplo di probabilità di subire deprivazioni materiali rispetto agli svizzeri di origine. Il tasso di assistenza sociale è quasi tre volte superiore, 6,1% rispetto a 2,3%, ma anche fra gli occupati il tasso di povertà risulta doppio (6% contro 3%), secondo indicatori del 2019. In generale la situazione economica è peggiore fra gli immigrati di prima generazione.

Malgrado ciò il sentimento di essere svantaggiati non è molto più forte tra le persone con un background migratorio che tra gli indigeni. Tre quarti di loro chiedono pari opportunità per gli svizzeri e gli stranieri - tra i nativi, il 68 per cento condivide la stessa opinione. Un quinto degli immigrati pensa che gli svizzeri dovrebbero avere maggiori possibilità, e un quarto della popolazione locale è dello stesso parere.

Il sistema di indicatori dell’integrazione mette in luce le differenze in materia di pari opportunità tra la popolazione con passato migratorio e quella senza. Lo statuto migratorio però non può essere considerato l’unico fattore determinate poiché esistono anche altre variabili, come l’età e il grado di formazione, sottolinea l’UST.