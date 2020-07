Dal 6 luglio chi entra in Svizzera in provenienza da 29 Stati e regioni deve mettersi in quarantena per dieci giorni. Fra queste figurano: Argentina, Brasile, Israele, Russia, USA, Sudafrica e Svezia. Ma anche nazioni balcaniche come Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia (QUI trovi la lista completa). Per chi violerà la nuova regola sono previste sanzioni.

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus sono obbligate a recarsi al proprio domicilio (o un altro alloggio adeguato) immediatamente dopo l’entrata. La lista delle zone a rischio, preannunciata dal Consiglio federale mercoledì, è stata pubblicata giovedì in serata, assieme alla relativa ordinanza, fornendo...