La pandemia lascerà strascichi pesantissimi su tutto il settore ospedaliero svizzero. In particolare per quanto riguarda le casse: il danno finanziario per nosocomi e cliniche dovuto alla COVID-19, unito al divieto di eseguire trattamenti elettivi deciso dal Consiglio federale, potrebbe oscillare entro la fine dell’anno tra 1,7 e 2,9 miliardi di franchi. Una somma enorme, che però al momento alimenta solo una domanda: chi pagherà la fattura finale?

Il problema del conto salatissimo – che potrebbe costare un miliardo in più entro fine anno secondo quanto reso noto dell’associazione SpitalBenchmark – ha due origini: l’80% del danno subito è costituito da perdite di ricavi dovute al divieto di effettuare trattamenti e interventi chirurgici valido dal 16 marzo al 26 aprile. Poi c’è tutta la riorganizzazione...