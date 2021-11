Il presidente dell’UDC Marco Chiesa si oppone a una vaccinazione obbligatoria per tutti contro il coronavirus. Per il personale di cura che si occupa di persone vulnerabili, la misura ha però senso, ha detto.

«Ciò che è ancora più sicuro, sono i test, poiché le persone vaccinate possono essere contagiose», ha dichiarato in un’intervista diffusa oggi dalle testate del gruppo Tamedia il ticinese, che è a sua volta vaccinato contro la COVID-19.

«Dobbiamo accettare che ci sono persone che non vogliono farsi vaccinare. Altrimenti, rischiamo di radicalizzare gli oppositori al vaccino», ha proseguito Chiesa.

Il presidente dell’UDC critica poi il certificato COVID: «Alla sua introduzione, si partiva dal principio che doveva essere utilizzato soprattutto per i viaggi all’estero e non nella vita quotidiana». Il certificato non ha attualmente alcun valore epidemiologico, ha detto, ma costituisce semplicemente uno strumento disciplinare.