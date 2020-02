«La popolazione svizzera e ticinese ha capito che queste iniziative rigide rischiano solo di creare difficoltà senza risolvere il problema» commenta il consigliere agli Stati UDC e presidente della sezione ticinese dell’Associazione dei proprietari fondiari Marco Chiesa. «È stata una decisione ragionevole. L’obiettivo di favorire la creazione di alloggi a prezzi accessibili è già tenuto in considerazione dal controprogetto indiretto votato dal Parlamento, che prevede l’iniezione di 25 milioni di franchui all’anno per i prossimi dieci anni nel Fondo di rotazione». Secondo Chiesa l’iniziativa portava più svantaggi che vantaggi, per la rigidità dell’obiettivo di una quota nazionale del 10% di nuove costruzioni di proprietà di committenti di utilità pubblica, per il diritto di prelazione in favore di Cantoni e Comuni nell’acquisto di fondi idonei e per gli effetti a livello di risanamento energetico degli edifici. «Questa iniziativa rischia veramente di essere un boomerang, per lo Stato ma anche per gli scopi stessi che i promotori si prefiggevano». Secondo Chiesa il controprogetto, che può entrare in vigore grazie alla bacciatura dell’iniziativa, dà una risposta più pragmatica e ragionevole. «Questa risposta sposa le preoccupazioni dell’iniziativa ma non ha le sue controindicazioni».