Chiesta l’omologazione del farmaco Paxlovid

Pfizer ha presentato a Swissmedic la richiesta di omologazione del medicamento Paxlovid per il trattamento del coronavirus. Lo rende noto oggi lo stesso Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Cos’è?

Il trattamento è composto di due principi attivi sintetici, che vengono somministrati sotto forma di compresse. Nirmatrelvir - viene spiegato tramite un comunicato - è un nuovo principio attivo e serve a inibire un enzima del virus SARS-CoV-2. A questo viene aggiunto il Ritonavir - già impiegato nella terapia anti-HIV -, che fa in modo che il primo mantenga più a lungo la sua efficacia antivirale. Con la procedura d’approvazione scelta non è necessario trasmettere un dossier già completo, sottolinea Swissmedic. I primi dati sono stati presentati e altri seguiranno. In questo modo la valutazione può essere accelerata, mantenendo i necessari standard di sicurezza.

Perché è importante?

Come ci aveva spiegato il professor Alessandro Ceschi, primario e direttore medico e scientifico dell’Istituto di scienze farmacologiche dell’EOC e membro, quale unico esperto esterno, della taskforce sulla sicurezza dei vaccini della stessa Swissmedic, Paxlovid «ha dato risultati preliminari da studi clinici che indicano un’efficacia elevata. Il farmaco, somministrato per bocca, sarebbe infatti in grado di diminuire il rischio di morte e ospedalizzazione fino all’89% nei soggetti a rischio trattati precocemente dopo l’insorgenza dei sintomi».

Già arrivato in Israele

Oggi, il primo quantitativo del farmaco Paxlovid è arrivato in Israele, dopo gli accordi tra il premier Naftali Bennett e il CEO dell’azienda farmaceutica Albert Bourla. «Il farmaco arrivato in Israele, tra i primi Paesi al mondo, è - ha detto Bennett - un’importante aggiunta all’arsenale nella guerra contro la pandemia. Come siamo stati pionieri globali nel dare la terza e la quarta dose del vaccino, così stiamo guidando ora nel dare il farmaco ai cittadini di Israele».

