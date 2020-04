Per sostenere le istituzioni che si occupano della custodia di bambini complementare alla famiglia, i commissari hanno in particolare deciso di elaborare una ordinanza parlamentare di necessità (decisione presa con 17 voti contro 7 e 1 astensione) e di presentare una mozione di commissione (19 voti contro 0 e 6 astensioni).

Con 12 voti contro 10 e 3 astensioni, la commissione chiede infine al Consiglio federale di esaminare in che modo si possa fornire un sostegno per contrastare la carenza di posti di apprendistato. Più in generale, la CSEC-N fa notare come tutti i settori - dalla scuola dell’obbligo alla formazione professionale fino alla formazione terziaria e alla ricerca - sono fortemente influenzati dalle restrizioni imposte alla normale operatività.