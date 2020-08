L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) ha pagato una cifra record di indennità per lavoro ridotto a causa del COVID-19 e rischia di raggiungere il limite di indebitamento. Per evitare un aumento dei contributi salariali, il Consiglio federale intende versare all’AD fino a 14,3 miliardi di franchi supplementari.

Stando alle stime attuali, i costi supplementari per l’AD legati al COVID-19 supereranno i 12 miliardi. Visto che l’AD è soggetta per legge al freno all’indebitamento, senza nuovi sussidi da parte della Confederazione sarebbe necessario aumentare le aliquote dei contributi salariali già dal 1° gennaio 2021. Il credito aggiuntivo è stato calcolato in base alle stime delle conseguenze del COVID-19 nei primi mesi dell’anno e potrà raggiungere i 14,2 miliardi. Verranno versati soltanto i costi effettivamente sostenuti per le indennità di lavoro ridotto nel 2020, precisa un comunicato.