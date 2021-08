I fatti risalgono al periodo tra il 2004 e il 2014. Responsabile delle acquisizioni per il centro elaborazione dati dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’ex alto funzionario, oggi 68enne, deve rispondere di infedeltà nella gestione pubblica, falsità in documenti e corruzione passiva.

I due uomini d’affari devono rispondere di amministrazione infedele, ripetuta falsità in atti, corruzione attiva, complicità in infedeltà nella gestione pubblica, e uno dei due anche di riciclaggio di denaro.

Per il terzo coimputato, il procuratore ha richiesto una pena pecuniaria sospesa di 120 aliquote da 80 franchi, per l’accusa di corruzione attiva.

In cambio, l’ex quadro della SECO avrebbe ricevuto benefici per un totale di oltre 1,7 milioni di franchi. Questi includevano in particolare inviti, sponsorizzazioni per eventi, denaro e regali. Avrebbe ad esempio ricevuto biglietti d’ingresso per partite di calcio in diverse occasioni. Anche terzi avrebbero beneficiato della «generosità» delle aziende.