I ristoranti e altri ritrovi non autorizzati ad aprire i battenti dopo il 27 di aprile dovrebbero poter godere di un esonero dal rimborso del credito COVID-19 nella misura di tre pigioni mensili al massimo. È quanto raccomanda (9 voti a 4) al Consiglio federale la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), secondo cui simile aiuto andrebbe riservato solo ai casi di rigore.

Stando a una nota odierna dei servizi parlamentari, gli affitti costituiscono un aggravio molto importante per alcune imprese, che difficilmente troveranno un accordo con il proprio locatore. L’esonero proposto consentirà, secondo la commissione, di evitare una serie di fallimenti o di abbandoni precipitosi delle attività.

La CET-S propone anche al governo un contributo di 27 milioni di franchi a fondo perso a sostegno dei partner di Svizzera Turismo. Poiché i contratti che vincolano i partner turistici e Svizzera Turismo per le campagne dell’anno 2021 sono conclusi nel corso del primo semestre 2020, questo versamento è urgente.

La Commissione rinnova la sua richiesta all’esecutivo di sostenere, coordinandosi con i Cantoni, una campagna di promozione destinata alla clientela indigena non appena l’allentamento delle misure di confinamento consentirà di riprendere le attività del tempo libero e di vacanza allo scopo di rafforzare il turismo di prossimità e di garantire il rilancio economico del settore, duramente toccato dalla crisi sanitaria.

L’apertura a tappe degli esercizi pubblici decisa dal Consiglio federale non deve sfociare in distorsioni della concorrenza. Lo sottolinea sempre la CET-S, che chiede al governo di ripensare quanto deciso lo scorso 16 aprile, tenendo conto maggiormente delle situazioni regionali e coinvolgendo maggiormente Cantoni e Comuni.

Stando alla maggioranza della Commissione, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, il fatto che i grandi distributori dal 27 aprile potranno di nuovo vendere beni di consumo in modo più esteso, mentre gli altri negozi potranno riaprire solo l’11 maggio ha destato incomprensione negli ambienti interessati e, agli occhi della CET-S, genera un’importante «distorsione della concorrenza, che occorre correggere».

Per questo, la CET-S invita il Consiglio federale a esaminare se sia possibile un’alternativa al suo piano di riapertura graduale degli esercizi pubblici in previsione della fase dell’11 maggio 2020. Il Consiglio federale potrebbe ad esempio elaborare regole generali e astratte sulle condizioni sanitarie da rispettare invece di operare settore per settore.