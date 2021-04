Dopo 140 anni la più stretta linea a scartamento ridotto in Svizzera, nel Waldenburgertal (BL), mette fine al suo servizio. La tratta di 13 chilometri, larga 75 centimetri, subirà un rinnovo totale fino a fine 2022 per un costo di 300 milioni di franchi.

Per salutare la vecchia «Waldeburgerli» - così viene affettuosamente chiamata la linea dagli abitanti del posto - è stata organizzata per oggi una piccola parata ferroviaria, ha reso noto la società Baselland Transport. Durante la ristrutturazione sarà messo in servizio un bus sostitutivo.

La linea è nata nel 1880 per assicurare i collegamenti da e per Waldenburg, dopo che le tratte principali avevano smesso di circolare da quel comune. Lo scartamento ridotto era stato scelto per motivi di risparmio, in modo da poter utilizzare gli spazi già esistenti.