Chiusa la Axenstrasse

Non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, la situazione verrà valutata sul posto dagli specialisti. Visto il perdurare del maltempo, non sono da escludere ulteriori cadute di massi o colate di detriti. Per ragioni di sicurezza la Axenstrasse rimarrà chiusa fino a nuovo avviso tra la rotonda di Flüelen e l’incrocio di Wolfsprung. Le vie di accesso da sud a Tellsplatte e da nord a Sisikon e Riemenstalden sono sicure. La Polizia raccomanda di seguire le indicazioni e di adoperare l’autostrada (Seelisberg, Lucerna) quale via alternativa.