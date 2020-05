Martedì 5 maggio, intorno alle 22:10, si è verificata una colata di detriti nella zona di «Gumpisch», sulla Axenstrasse. Il sistema di allarme installato nell’autunno 2019 contro questo genere di eventi, come riporta la polizia urana in una nota, è stato attivato senza indugio e ha innescato un blocco completo della strada nazionale.

Il traffico viene deviato in entrambe le direzioni attraverso il tunnel di Seelisberg e Lucerna. A causa dell’oscurità, l’esatta entità del fenomeno naturale non può essere stimata al momento. Per questo motivo, mercoledì 6 maggio 2020, all’alba, si terrà un volo di ricognizione da parte di specialisti. Valuteranno quando la strada potrà essere riaperta al traffico.