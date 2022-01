Due anni di pandemia e la variante Omicron che infuria più che mai hanno portato laboratori medici e farmacie al limite delle loro capacità: in molti cantoni sono quindi spuntati come funghi centri privati, dove è possibile eseguire sia test antigenici rapidi che test molecolari PCR. Ma igiene, qualità e professionalità non sono sempre garantite e molti cantoni hanno disposto la chiusura di diverse strutture. È quanto emerge da un’inchiesta pubblicata oggi dal settimanale svizzerotedesco SonntagsZeitung.