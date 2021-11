Sarà Christian Dussey il nuovo direttore del Servizio attività informative della Confederazione (SIC), l’intelligence elvetica. Il 55enne, attuale ambasciatore in Iran, entrerà in carica il 1. aprile 2022 e sostituirà Jean-Philipp Gaudin, che ha lasciato il posto lo scorso 31 agosto.

Dalla procedura di selezione, si legge nella nota, è emerso che il profilo di Dussey è quello che meglio collima con i requisiti richiesti. Grazie alla sua formazione e ai perfezionamenti svolti, alle sue comprovate prestazioni e alla pluriennale esperienza nell’Amministrazione e nei servizi diplomatici, il 55enne soddisfa pienamente i criteri necessari per la funzione di direttore del SIC, indica il Consiglio federale. In particolare, possiede esperienza di condotta operativa e strategica, conosce perfettamente i processi della politica ed è un grande specialista del contesto dell’intelligence nazionale e internazionale.

Studi a Friburgo e negli Stati Uniti

Dussey ha studiato economia e scienze sociali all’Università di Friburgo, conseguendo la licenza nel 1990. Si è in seguito iscritto a relazioni internazionali presso la «School of Foreign Service» all’Università di Georgetown, ateneo privato con sede a Washington D.C., e la «Fletcher School of Law and Diplomacy» dell’Università di Boston, dove nel 2003 ha conseguito un master.