«Perderò di nuovo la domenica delle votazioni», si è rammaricato l’ex presidente del partito socialista svizzero su twitter. In occasione delle precedenti votazioni federali, il 27 settembre, Levrat non aveva potuto partecipare al tradizionale faccia a faccia televisivo fra i presidenti dei partiti - la cosiddetta «Elefantenrunde» - in quanto si era messo per precauzione in autoisolamento in attesa dei risultati del test per il Covid-19 effettuato due giorni prima.