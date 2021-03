Grazie alla sua esperienza politica in veste di consigliere nazionale e di consigliere agli Stati del Canton Friburgo, nonché alla sua pluriennale attività in seno alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) e come attuale presidente della Commissione dell’economia e dei tributi (CET), Christian Levrat è un profondo conoscitore delle imprese parastatali e si è sempre adoperato a favore di un servizio pubblico forte. Giurista e politologo, prima di diventare presidente del PS ha lavorato per un’organizzazione di aiuto ai rifugiati e come quadro dirigente per i sindacati. Levrat vanta inoltre di comprovate competenze dirigenziali e dispone di un’ampia rete di contatti sia a livello nazionale che internazionale. Si distingue infine per la sua vasta comprensione della realtà svizzera, con le sue diverse lingue e culture. Christian Levrat lascerà a fine settembre 2021 la carica di consigliere agli Stati. A giudizio del Consiglio federale Christian Levrat saprà portare avanti i necessari cambiamenti in seno alla Posta Svizzera, pur mantenendo un servizio pubblico di elevata qualità.