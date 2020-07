L’ex consigliere federale Christoph Blocher chiede gli arretrati del suo vitalizio, al quale aveva rinunciato nel 2007. Il totale, secondo quanto pubblicato da numerosi media - per primi quelli di CH Media - ammonta a 2,7 milioni di franchi.

Ogni ministro ha diritto a un compenso una volta terminata l’attività nell’esecutivo, ha spiegato oggi Blocher alla stampa. Lo storico leader democentrista ha quinti chiesto quanto gli spetta per gli anni in cui non ha incassato niente.