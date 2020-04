Il consigliere federale Alain Berset ha comunicato alla Commissione della sanità degli Stati che presto saranno previsti criteri meno restrittivi per lo svolgimento dei test e che nelle prossime settimane il loro numero è quindi destinato ad aumentare considerevolmente. Sono inoltre in programma anche studi a lungo termine con test sierologici. A comunicarlo, in una nota odierna, è la Commissione stessa. Questa ha ritenuto valide le intenzioni del consiglio federale e ha aderito alla raccomandazione in tal senso rivolta al Consiglio federale dalla commissione omologa del Consiglio nazionale. Per quanto riguarda la prevista applicazione «Covid Proximity Tracing», la Commissione ritiene sia importante fare chiarezza sulla relativa base legale.

La Commissione della sanità del Consiglio degli Stati chiede inoltre trasparenza in merito all’impatto della pandemia di coronavirus sui costi del sistema sanitario. A tale scopo ha approvato un postulato in tal senso. Il Consiglio federale dovrà concentrarsi, da un lato, sui costi sostenuti dagli ospedali e dai Cantoni e, dall’altro, sull’onere finanziario per le casse malattia e gli assicurati.

Sempre nel corso della sua seduta, la Commissione ha anche approvato i crediti richiesti dal Consiglio federale che riguardano il settore sanitario e sociale. Tra questi figurano 130 milioni di franchi per l’acquisto di medicinali, 10 milioni per lo sviluppo di un vaccino nell’ambito di un progetto mondiale, 1,3 miliardi per le Indennità per perdita di guadagno COVID-19 (seconda tranche dopo una prima già approvata di 4 miliardi) e 2,453 miliardi per l’acquisto di materiale medico, tra cui mascherine di protezione.

