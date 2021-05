Domenica, 9 maggio, ricorre la festa dell’Europa. In questa data, nel 1950, ci fu la presentazione del piano di cooperazione economica, che segnò l’inizio del processo d’integrazione. Per l’UE ci sono molti problemi aperti, tra i quali anche la questione dell’accordo quadro con la Svizzera. Ne parliamo con l’ambasciatore dell’UE a Berna, il greco Petros Mavromichalis.

Fra Brexit, problemi interni e pandemia, l’UE celebra la ricorrenza in un momento difficile. Non pochi in Svizzera vedono un’Unione in crisi. C’è anche chi dubita della tenuta dell’euro. Timori fuori luogo?

«Credo di sì. L’uscita della Gran Bretagna non è un fatto positivo, ma gli altri Stati membri hanno mantenuto un alto livello di coesione. Con Londra siamo arrivati ad un buon accordo. Quanto all’euro la crisi è stata superata....