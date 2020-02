Le tempeste europee spesso vengono chiamate con due nomi. L’attuale depressione, «Ciara» per i romandi e «Sabine» per gli svizzero-tedeschi, ne è un esempio.

In anni recenti anche i servizi meteorologici di altri Paesi hanno deciso di seguire l’esempio. Regno Unito e Irlanda si sono lanciati nel 2015 e nel 2017 hanno fatto lo stesso Francia, Spagna e Portogallo. Ogni istituzione utilizza però liste di nomi diversi.

In base agli accordi, la scelta del nome spetta al primo Paese toccato da una tempesta. La tempesta che ha raggiunto la Svizzera è partita dall’Inghilterra e «Ciara» è il nome scelto dalla squadra di meteorologi del Regno Unito.

Il problema è che la Germania non segue questa regola. La Libera Università di Berlino, che ha battezzato la tempesta «Sabine», permette a chiunque, dietro compenso, di dare il nome ad una tempesta o a un anticiclone.

Il costo è di oltre 230 euro nel primo caso e di oltre 350 euro nel secondo. Il denaro così raccolto viene utilizzato per sostenere gli studenti della stazione meteorologica di Berlino-Dahlem.

Tutto è «ancora un po’ caotico perché l’Organizzazione Meteorologica Mondiale non ha ancora emanato una linea guida», ammette Olivier Duding. La situazione potrebbe però cambiare in futuro.

Un progetto europeo prevede di dividere l’Europa in grandi regioni. L’area colpita per prima sarà in grado di nominare la depressione secondo un elenco predefinito. La Svizzera si troverebbe nel gruppo dell’Europa centrale, assieme a Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.